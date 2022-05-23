Экс-агент Левандовского: «Всю жизнь хотеть перейти в «Реал», чтобы потом оказаться в «Барселоне»? Ладно»

Бывшего агента Роберта Левандовского удивило желание поляка перейти в «Барселону».

Нападающий «Баварии» открыто заявляет о своем намерении сменить команду, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Накануне агент 33-летнего форварда сказал, что Роберт «хочет уйти в клуб, о котором всегда мечтал».

«Всю свою жизнь хотеть перейти в , чтобы потом, возможно, оказаться в «Барселоне»? Ладно», – написал в твиттере экс-представитель Левандовского Майк Бартель.

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