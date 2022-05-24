«Бавария» отпустит Левандовского в «Барсу», если подпишет Калайджича и еще одного игрока

«Бавария» может отпустить Роберта Левандовского в «Барселону» при определенных условиях.
33-летний нападающий хочет покинуть мюнхенский клуб. Он уже достиг устной договоренности с сине-гранатовыми о 3-летнем контракте, финансовые вопросы не станут проблемой при заключении договора.
«Бавария» согласится продать поляка, только если подпишет ему на замену двоих новых футболистов.
Одним из них является форвард «Штутгарта» Саша Калайджич, трансферная стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.
Также в сферу интересов мюнхенцев входит вингер «Ливерпуля» Садьо Мане. Ранее появилась информация, что сенегалец не исключает переезд в Германию, а сумма сделки может быть ниже 50 млн евро.
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