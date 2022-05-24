«Бавария» отпустит Левандовского в «Барсу», если подпишет Калайджича и еще одного игрока

может отпустить Роберта Левандовского в «Барселону» при определенных условиях.

33-летний нападающий хочет покинуть мюнхенский клуб. Он уже достиг устной договоренности с сине-гранатовыми о 3-летнем контракте, финансовые вопросы не станут проблемой при заключении договора.

«Бавария» согласится продать поляка, только если подпишет ему на замену двоих новых футболистов.

Одним из них является форвард , трансферная стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.

Также в сферу интересов мюнхенцев входит вингер . Ранее появилась информация, что сенегалец не исключает переезд в Германию, а сумма сделки может быть ниже 50 млн евро.

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