Стукалов и «Уфа» расторгли контракт после вылета команды из РПЛ

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Тренер Алексей Стукалов покидает «Уфу» после вылета из РПЛ.

38-летний специалист, возглавивший клуб в апреле 2021 года, сообщил, что расторг контракт с «Уфой».

«Контракт расторгнут по согласию сторон, с сегодняшнего дня я готов рассматривать любые предложения», – сообщил тренер.

Также Стукалов рассказал, что вместе с ним из команды уходит весь его штаб.

«Да, я и тренерский штаб покидаем «Уфу». Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Шанс того, что я мог остаться, безусловно, был, но сейчас самое главное, чтобы команда осталась, власти Башкортостана поддержали клуб – это самое важное», – сказал Стукалов «Чемпионату».

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а по сумме двух стыковых матчей с «Оренбургом» (2:2, 1:2) вылетела в Олимп-ФНЛ.

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