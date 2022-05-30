Агаларов уйдет из «Уфы» летом. Он интересен клубам из Бельгии, переход в зарубежную лигу – приоритет

точно уйдет из «Уфы» в ближайшее трансферное окно.

Предметный интерес к форварду проявляют несколько клубов из Бельгии. У 21-летнего нападающего есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, но приоритетным остается вариант с переходом в зарубежную лигу. «Уфа» готова отпустить Агаларова в Европу, пишет «Матч ТВ».

Сообщалось, что уфимский клуб хочет получить 5 млн евро за россиянина. Такая цена отпугивает потенциальных покупателей.

«Уфа» будет выступать в в следующем сезоне.

За 29 матчей в РПЛ Агаларов забил 19 голов. Он опередил Матео Кассьерру («Сочи») и Дмитрия Полоза («Ростов») на 5 голов.

Агаларов забил 72% всех голов «Уфы». Не поверите, но это уникальные цифры для истории футбола

Главные цифры РПЛ: самый результативный сезон в истории, рекордное число пенальти и провал Шунина