Агаларов уйдет из «Уфы» летом. Он интересен клубам из Бельгии, переход в зарубежную лигу – приоритет

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Гамид Агаларов точно уйдет из «Уфы» в ближайшее трансферное окно.

Предметный интерес к форварду проявляют несколько клубов из Бельгии. У 21-летнего нападающего есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, но приоритетным остается вариант с переходом в зарубежную лигу. «Уфа» готова отпустить Агаларова в Европу, пишет «Матч ТВ».

Сообщалось, что уфимский клуб хочет получить 5 млн евро за россиянина. Такая цена отпугивает потенциальных покупателей.

«Уфа» будет выступать в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне.

За 29 матчей в РПЛ Агаларов забил 19 голов. Он опередил Матео Кассьерру («Сочи») и Дмитрия Полоза («Ростов») на 5 голов.

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