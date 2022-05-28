Стукалов о вылете «Уфы» из РПЛ: «Весь сезон терпели, минуты не хватило. Это катастрофа»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги второй стыковой игры с .

Клуб из Башкортостана потерпел поражение со счетом 1:2 в результате гола в добавленное время и вылетел в .

– Комментировать нечего, весь сезон терпели, не хватило одной минуты. Агаларова поменял, потому что он сам попросил. Ушел в подтрибунку на 91-й минуте, потому что в Казани у меня уже был случай.

– Какое будущее «Уфы» и ее существование?

– Прошло 15 минут после матча, о чем вы спрашиваете?

– Ваше будущее в «Уфе»?

– У меня есть контракт, если руководство клуба будет во мне заинтересовано, то продолжу работу.

– Последует ли поддержка со стороны республики по части финансирования?

– У нас был самый маленький бюджет. Но моя работа – на футбольном поле.

В мае мы не имели права проигрывать, у нас каждый матч был как финал. Сегодня снова выходили, чтобы терпеть 90 минут. Но все финансы и спорт – это взаимосвязано.

– Можно ли сказать, что это был самый сложный сезон в вашей карьере?

– Да. Получить то, что мы имели после 94-й минуты, – это катастрофа, – сказал Стукалов.

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