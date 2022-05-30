Вице-президент «Алании» об уходе Гогниева: «Это его решение. Клуб не может удовлетворить условия тренера»

Данил Гуриев высказался об уходе с поста главного тренера .

Вице-президент клуба заявил, что Гогниев сам принял такое решение.

«Как и для всех болельщиков, подобное стечение обстоятельств стало для меня неожиданностью. В ходе нашей беседы по итогам сезона Спартак Артурович выдвинул ряд условий для продолжения его работы в команде, которые клуб, к сожалению, удовлетворить не может. Уход из «Алании» — решение Гогниева.

От лица всего руководства клуба и от себя лично я хочу поблагодарить Спартака Артуровича и его тренерский штаб за проделанную работу и пожелать всего наилучшего. Уверен, у него сложится великолепная тренерская карьера.

Имя нового главного тренера «Алании» мы назовем позже, поскольку все произошло слишком стремительно. К выбору нужно подойти с максимальной ответственностью, и мы уже общаемся с потенциальным кандидатом. Клуб определится с решением до выхода команды из отпуска.

Хочу заверить всех болельщиков, что данные события никак не повлияют на деятельность клуба. «Алания», конечно, продолжит следовать выбранному курсу и по-прежнему будет ставить перед собой самые высокие цели и задачи», – сказал Гуриев.

В прошедшем сезоне «Алания» не выполнила задачу по выходу в РПЛ, заняв 6-е место в таблице, забив больше всех голов – 75.

Также клуб из Северной Осетии дошел до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, уступив «Динамо» (0:3).

Сообщалось, что новым главным тренером «Алания» станет Заур Тедеев, который до возвращения Валерия Карпина возглавлял «Ростов».