Маркос Льоренте: «Не смотрю телевизор, не слушаю радио. Это не приносит никакой пользы»

Маркос Льоренте заявил, что не смотрит телевизор.

«От людей, которые слушают ваше шоу, я слышал, что оно потрясающее.

Но я не слушаю радио, не смотрю телевизор, потому что это не приносит мне никакой пользы», – сказал полузащитник «Атлетико » в интервью радиостанции COPE.

Маркос Льоренте верит в теории заговора. Чего-чего?

Льоренте о конденсационных следах самолетов: «Это ненормально. Раньше я не видел в небе такого. Тысячи людей благодарят меня за то, что я обнародовал эту информацию»

Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»