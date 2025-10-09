Маркос Льоренте: «Не смотрю телевизор, не слушаю радио. Это не приносит никакой пользы»
Маркос Льоренте заявил, что не смотрит телевизор.
«От людей, которые слушают ваше шоу, я слышал, что оно потрясающее.
Но я не слушаю радио, не смотрю телевизор, потому что это не приносит мне никакой пользы», – сказал полузащитник «Атлетико» в интервью радиостанции COPE.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
