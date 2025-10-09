Сергей Ташуев: «Хочу взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе. Нужно гнуть свою линию, подбирать игроков – клубу необходимо будет подождать»
Сергей Ташуев хочет ставить прогрессивный и современный футбол.
«Слагаемых успеха тренера в клубе очень много. Главное, чтобы идея игры клуба совпадала с позицией тренера. Если стиль футбола совпадает, то и работать будет легче.
Как сказал Лобановский, если серьезный специалист начинает выстраивать свою игру от футболистов, это путь в никуда. Нужно гнуть свою линию, выстраивать команду, подбирать игроков, клубу необходимо будет подождать. Хочется взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе», – заявил бывший тренер «Факела» и «Ахмата».
Сергей Ташуев: «У нас с Гвардиолой одни и те же идеи. Читаю его доклад и думаю: «Я то же самое делаю». Или он у нас подсмотрел, или мы у него»
Как вам дерби?20484 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости