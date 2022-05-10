Гогниев о том, почему РПЛ – лига автобусов: «После нескольких 0:3 тренера снимут: «Мальчик, давай другой потренирует». Шварца закидали шапками после 3 поражений»

ответил, почему РПЛ называют лигой автобусов.

– Почему РПЛ – лига автобусов?

– Очень тяжело командам второй восьмерки показывать зрелищный футбол.

После нескольких таких 0:3 тренера снимут: «Мальчик, давай кто-нибудь другой потренирует, до свидания». Поэтому нужно увеличивать лигу, снимать давление на игроков и тренеров.

Любому тренеру не сложно опустить девять человек за линию мяча и отбиваться. В обороне всегда проще.

Мы постепенно шли к атакующему футболу, посмотрите, как ребята прибавили. Они не стабильны, но они растут. Точно так же и в других командах, там есть много атакующих футболистов.

До Шварца никто не ставил Захаряна и Тюкавина, посмотрите, как команда преобразилась. Нужно дать тренеру работать. А он проиграл три игры, и уже начались вопросы, его закидывают шапками.

Он на втором месте! А если бы мы и их еще хлопнули? Все, увольнять Шварца? К сожалению, не хлопнули. Не хватило мастерства, – сказал главный тренер .

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