«Алания» уволит Гогниева и назначит Тедеева. Команда стала 6-й в ФНЛ и дошла по 1/2 финала Кубка России в этом сезоне

покидает пост главного тренера «Алании».

Руководители клуба из Владикавказа приняли решение назначить нового главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

в нынешнем сезоне не выполнила поставленную задачу по выходу в , что и стало причиной расставания с Гогниевым.

Команда заняла шестое место в турнирной таблице, забив больше всех голов – 75. Также «Алания» дошла до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, уступив «Динамо» (0:3).

Новым главным тренером клуба станет Заур Тедеев, который до возвращения Валерия Карпина возглавлял «Ростов».

Официально о перестановках должны объявить на следующей неделе.

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