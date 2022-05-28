«Алания» уволит Гогниева и назначит Тедеева. Команда стала 6-й в ФНЛ и дошла по 1/2 финала Кубка России в этом сезоне

Спартак Гогниев покидает пост главного тренера «Алании».
Руководители клуба из Владикавказа приняли решение назначить нового главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Алания» в нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ не выполнила поставленную задачу по выходу в РПЛ, что и стало причиной расставания с Гогниевым.
Команда заняла шестое место в турнирной таблице, забив больше всех голов – 75. Также «Алания» дошла до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, уступив «Динамо» (0:3).
Новым главным тренером клуба станет Заур Тедеев, который до возвращения Валерия Карпина возглавлял «Ростов».
Официально о перестановках должны объявить на следующей неделе.
Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru