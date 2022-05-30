«Алания» уволила Гогниева. Клуб стал 6-м в ФНЛ и дошел по 1/2 финала Кубка в этом сезоне

«Алания» объявила об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера.
«Спартак Артурович внес значимый вклад в возрождение современной «Алании». При нем атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой», – говорится в сообщении на официальном сайте владикавказского клуба.
В прошедшем сезоне Олимп-ФНЛ «Алания» не выполнила задачу по выходу в РПЛ, заняв 6-е место в таблице, забив больше всех голов – 75.
Также клуб из Северной Осетии дошел до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, уступив «Динамо» (0:3).
Сообщалось, что новым главным тренером «Алания» станет Заур Тедеев, который до возвращения Валерия Карпина возглавлял «Ростов».