«Алания» уволила Гогниева. Клуб стал 6-м в ФНЛ и дошел по 1/2 финала Кубка в этом сезоне

«Алания» объявила об уходе с поста главного тренера.

«Спартак Артурович внес значимый вклад в возрождение современной . При нем атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой», – говорится в сообщении на официальном сайте владикавказского клуба.

В прошедшем сезоне «Алания» не выполнила задачу по выходу в РПЛ, заняв 6-е место в таблице, забив больше всех голов – 75.

Также клуб из Северной Осетии дошел до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, уступив «Динамо» (0:3).

Сообщалось, что новым главным тренером «Алания» станет , который до возвращения Валерия Карпина возглавлял «Ростов».