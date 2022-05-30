«Алания» уволила Гогниева. Клуб стал 6-м в ФНЛ и дошел по 1/2 финала Кубка в этом сезоне

Теги Спартак Гогниев Олимп-ФНЛ отставки Алания Владикавказ Заур Тедеев Футбол

«Алания» объявила об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера.

«Спартак Артурович внес значимый вклад в возрождение современной «Алании». При нем атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой», – говорится в сообщении на официальном сайте владикавказского клуба.

В прошедшем сезоне Олимп-ФНЛ «Алания» не выполнила задачу по выходу в РПЛ, заняв 6-е место в таблице, забив больше всех голов – 75.

Также клуб из Северной Осетии дошел до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, уступив «Динамо» (0:3).

Сообщалось, что новым главным тренером «Алания» станет Заур Тедеев, который до возвращения Валерия Карпина возглавлял «Ростов».

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