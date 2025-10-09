  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» Кострома просматривал игроков, выпуская их на матчи молодежки под чужими фамилиями. Команде присудили три технических поражения (Sport Baza)
22

«Спартак» Кострома просматривал игроков, выпуская их на матчи молодежки под чужими фамилиями. Команде присудили три технических поражения (Sport Baza)

Костромской «Спартак» выпускал игроков на матчи молодежки под чужими фамилиями.

Как утверждает Sport Baza, клуб Pari Первой лиги таким образом просматривал футболистов для основной команды. Игроков приглашали на просмотр, не вносили в заявку, но выпускали на поле под фамилией другого футболиста.

Соперники молодежной команды «Спартака», выступающей в чемпионате Московской области, начали обращать внимание на такую практику. Костромской команде засчитали несколько технических поражений – в матчах с «Лыткарино», «Металлистом» и «Старым городком».

«Контрольно-дисциплинирный комитет ФФМО присудил нашей команде техническую победу в матче 14-го тура против молодежной команды «Спартак» из Костромы, завершившемся нулевой ничьей.

Причина – неправомерное участие игрока соперников в матче, состоявшемся 2 августа», – сообщил «Металлист».

Изображение: t.me/baza_sport

Как вам дерби?20484 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Sport Baza
logoСпартак Кострома
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
66 минут назад
Юрий Семин: «Почему Карпин обязан соглашаться с Дегтяревым? Решение министра спорное, поэтому и мнение у Карпина яркое. В спорах рождается истина»
914 минут назад
Сергей Ташуев: «Хочу взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе. Нужно гнуть свою линию, подбирать игроков – клубу необходимо будет подождать»
1426 минут назад
Маркос Льоренте: «Не смотрю телевизор, не слушаю радио. Это не приносит никакой пользы»
2032 минуты назад
Жоан Лапорта: «Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» налаживает отношения с союзом ради мира в европейском футболе»
1846 минут назад
УЕФА не изменит формат ЛЧ, несмотря на предложения организаторов Суперлиги: «Беседы не принесли результатов»
12сегодня, 13:54
Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»
59сегодня, 13:35Фото
Ташуев о тактике: «Что-то инновационное придумываю сам, не беру ниоткуда. Работаю с 1992-го, сразу начали с прессинга»
48сегодня, 13:21
«Барса» отказалась от Суперлиги, но не делает этого официально, чтобы не платить штраф. Цель клуба – «дать проекту умереть» (COPE)
30сегодня, 13:10
«Аль-Иттихад» Бензема предлагал 30 млн евро за Батракова и зарплату 5 млн плюс бонусы. «Локомотив» и игрок отказали («Мутко против»)
33сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
11 минут назад
Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»
613 минут назад
«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе
625 минут назад
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
344 минуты назад
Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах
857 минут назад
Мостовой о запрете легионеров в Кубке: «А им во время кубковых матчей что делать, домой улетать? Странная идея. В таком турнире выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк»
5сегодня, 14:02
Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту
сегодня, 14:01
Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)
1сегодня, 13:45
Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
6сегодня, 13:28
Шченсны о тер Стегене и «Барсе»: «Я был в такой же ситуации с «Ювентусом» и решил завершить карьеру. Не советую этого Марку, он все понимает и еще многое может привнести в футбол»
4сегодня, 13:12