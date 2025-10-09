«Спартак» Кострома просматривал игроков, выпуская их на матчи молодежки под чужими фамилиями. Команде присудили три технических поражения (Sport Baza)

Костромской «Спартак» выпускал игроков на матчи молодежки под чужими фамилиями.

Как утверждает Sport Baza, клуб Pari Первой лиги таким образом просматривал футболистов для основной команды. Игроков приглашали на просмотр, не вносили в заявку, но выпускали на поле под фамилией другого футболиста.

Соперники молодежной команды «Спартака», выступающей в чемпионате Московской области, начали обращать внимание на такую практику. Костромской команде засчитали несколько технических поражений – в матчах с «Лыткарино», «Металлистом» и «Старым городком».

«Контрольно-дисциплинирный комитет ФФМО присудил нашей команде техническую победу в матче 14-го тура против молодежной команды «Спартак» из Костромы, завершившемся нулевой ничьей.

Причина – неправомерное участие игрока соперников в матче, состоявшемся 2 августа», – сообщил «Металлист».

Изображение: t.me/baza_sport