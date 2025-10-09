  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» и Магуайр обсуждают продление контракта. Текущий договор с защитником истекает в июне (Фабрицио Романо)
20

«МЮ» и Магуайр обсуждают продление контракта. Текущий договор с защитником истекает в июне (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Харри Магуайром о новом контракте.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Действующее соглашение 32-летнего защитника истекает в июне.

В последние дни состоялась встреча представителей игрока с клубом. В дальнейшем планируются новые раунды обсуждений условий.

Отмечается, что «МЮ» доволен вкладом Магуайра и его лидерскими качествами. Англичанин выступает за клуб с 2019 года. 

Его статистику можно увидеть здесь

Как вам дерби?20624 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
logoХарри Магуайр
logoпремьер-лига Англия
Фабрицио Романо
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Англии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Магуайр о критике Шоу: «Люк не сыграл бы за «МЮ» 250-300 матчей, если бы не был хорошим футболистом. Каждый тренер ставит его в состав»
1124 сентября, 05:48
Магуайр про «МЮ»: «Схему легко критиковать, поскольку мы не побеждаем. Если ты хороший футболист, можешь играть в любой формации»
1920 сентября, 10:28
Руни об «МЮ» против «Сити»: «Магуайр должен быть в старте, нам не хватает лидерства. Я не видел страсти и желания – никто не совершил подкат, не получил желтую даже при 0:2, 0:3»
815 сентября, 11:17
Главные новости
«Спартак» ведет переговоры с Клеманом. Экс-тренер «Монако» взял время на размышления (Sport24)
46 минут назад
Килиан Мбаппе: «У меня очень хорошие отношения с Винисиусом, он отличный игрок и хороший человек. Люди говорят о нас всякое, но у нас одна цель – помочь «Реалу» выигрывать титулы»
217 минут назад
Нани считает, что Амориму нужно время: «Рубен привнес много хорошего в «МЮ», он доносит до игроков правильное послание. Это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться»
524 минуты назад
Инфантино о ЧМ-2034 в январе 2035-го: «В одной части света не играют в декабре, в другой – в июле. Возможно, есть способы оптимизировать календарь, мы это обсуждаем»
531 минуту назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
1243 минуты назадLive
Черданцев о пенальти ЦСКА в дерби: «Мне писали: «Что ты, ###, несешь?» – друзья из старого спартаковского фанатья. Основания были, но такие назначения выбешивают болельщиков»
3347 минут назад
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
48 минут назадТесты и игры
Карпин и Нгамале «раздражают друг друга». «Динамо» расторгнет контракт с игроком, если не получит предложений о трансфере зимой (Legalbet)
2050 минут назад
Льоренте о теориях заговора: «Я не плоскоземельщик. Говорят, что химиотрассы уже повлияли на изменение климата и что некоторые страны их запретили»
2159 минут назад
Лапорта о недовольстве де Йонга матчем «Барсы» в США: «Игроки могут иметь свое мнение, но мы будем играть там, где скажет Ла Лига. Клуб поддержал эту идею»
11сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов показал капитанскую повязку на игру с Ираном – она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
3 минуты назадВидео
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 15:00
Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»
15сегодня, 14:58
«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе
17сегодня, 14:46
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
8сегодня, 14:27
Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах
11сегодня, 14:14
Мостовой о запрете легионеров в Кубке: «А им во время кубковых матчей что делать, домой улетать? Странная идея. В таком турнире выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк»
7сегодня, 14:02
Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту
сегодня, 14:01
Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)
3сегодня, 13:45
Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
11сегодня, 13:28