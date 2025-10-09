«МЮ» и Магуайр обсуждают продление контракта. Текущий договор с защитником истекает в июне (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Харри Магуайром о новом контракте.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Действующее соглашение 32-летнего защитника истекает в июне.

В последние дни состоялась встреча представителей игрока с клубом. В дальнейшем планируются новые раунды обсуждений условий.

Отмечается, что «МЮ » доволен вкладом Магуайра и его лидерскими качествами. Англичанин выступает за клуб с 2019 года.

