Сандро Шварц: «Высказал Гогниеву комплименты. Был удивлен, как смело и агрессивно играла «Алания»

оценил игру в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

одержало победу над владикавказским клубом со счетом 3:0.

«Хотел бы, чтобы таких команд, как «Алания», было больше в РПЛ? Сразу после игры высказал Гогниеву свои комплименты. Был удивлен, как смело и агрессивно играла «Алания». Даже при счете 0:2 команда пыталась искать моменты. Не удивлен, что их команде удалось пробиться в полуфинал, у них есть хорошая структура.

С кем интереснее сыграть в финале? Не будем загадывать. Мы будем смотреть завтрашнюю встречу, проанализируем ее. Сейчас мы сфокусированы на субботней игре с «Локомотивом». Нам очень важно сохранить второе место в и завоевать серебряные медали», – сказал главный тренер «Динамо».

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