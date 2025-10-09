  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрий Семин: «Почему Карпин обязан соглашаться с Дегтяревым? Решение министра спорное, поэтому и мнение у Карпина яркое. В спорах рождается истина»
8

Юрий Семин: «Почему Карпин обязан соглашаться с Дегтяревым? Решение министра спорное, поэтому и мнение у Карпина яркое. В спорах рождается истина»

Юрий Семин считает нормальным спор Михаила Дегтярева и Валерия Карпина.

Ранее министр спорта РФ высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

Возглавляющий сборную России специалист отреагировал: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло».

«Во-первых, почему он обязан с ним соглашаться? Это спорное решение, поэтому и мнение у Карпина яркое.

Думаю, это нормальная ситуация – в спорах рождается истина», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

Как вам дерби?20482 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
logoВалерий Карпин
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Семин
лимит на легионеров
Р-Спорт
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о словах Дегтярева про легионеров: «Почему лимиты устанавливает Минспорта – не понимаю. Есть РПЛ, РФС, специалисты – они должны решать»
80вчера, 15:28
Депутат Журова о Дегтяреве и Карпине: «Министр может не согласовать тренера сборной из-за его взглядов или чего-то другого. На клубную политику он влиять не может»
12вчера, 13:36
Депутат Свищев о реакции Карпина на слова Дегтярева про лимит: «Позиция тренера выглядит слишком резкой и непонятной. Такие жесткие высказывания не совсем уместны»
66вчера, 08:51
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
64 минуты назад
Сергей Ташуев: «Хочу взять команду, где совпадут идеи о прогрессивном и современном футболе. Нужно гнуть свою линию, подбирать игроков – клубу необходимо будет подождать»
1424 минуты назад
Маркос Льоренте: «Не смотрю телевизор, не слушаю радио. Это не приносит никакой пользы»
2030 минут назад
Жоан Лапорта: «Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» налаживает отношения с союзом ради мира в европейском футболе»
1844 минуты назад
«Спартак» Кострома просматривал игроков, выпуская их на матчи молодежки под чужими фамилиями. Команде присудили три технических поражения (Sport Baza)
2257 минут назад
УЕФА не изменит формат ЛЧ, несмотря на предложения организаторов Суперлиги: «Беседы не принесли результатов»
12сегодня, 13:54
Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»
59сегодня, 13:35Фото
Ташуев о тактике: «Что-то инновационное придумываю сам, не беру ниоткуда. Работаю с 1992-го, сразу начали с прессинга»
48сегодня, 13:21
«Барса» отказалась от Суперлиги, но не делает этого официально, чтобы не платить штраф. Цель клуба – «дать проекту умереть» (COPE)
30сегодня, 13:10
«Аль-Иттихад» Бензема предлагал 30 млн евро за Батракова и зарплату 5 млн плюс бонусы. «Локомотив» и игрок отказали («Мутко против»)
33сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
9 минут назад
Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»
511 минут назад
«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе
623 минуты назад
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
342 минуты назад
Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах
855 минут назад
Мостовой о запрете легионеров в Кубке: «А им во время кубковых матчей что делать, домой улетать? Странная идея. В таком турнире выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк»
5сегодня, 14:02
Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту
сегодня, 14:01
Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)
1сегодня, 13:45
Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
6сегодня, 13:28
Шченсны о тер Стегене и «Барсе»: «Я был в такой же ситуации с «Ювентусом» и решил завершить карьеру. Не советую этого Марку, он все понимает и еще многое может привнести в футбол»
4сегодня, 13:12