Юрий Семин: «Почему Карпин обязан соглашаться с Дегтяревым? Решение министра спорное, поэтому и мнение у Карпина яркое. В спорах рождается истина»

Юрий Семин считает нормальным спор Михаила Дегтярева и Валерия Карпина.

Ранее министр спорта РФ высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

Возглавляющий сборную России специалист отреагировал : «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло».

«Во-первых, почему он обязан с ним соглашаться? Это спорное решение, поэтому и мнение у Карпина яркое.

Думаю, это нормальная ситуация – в спорах рождается истина», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.