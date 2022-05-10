Гогниев за расширение РПЛ: «Наш футбол стагнирует, 16 команд – мало. В еврокубках команды наши пропадают»

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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выступил за расширение РПЛ

«У нас создалась тенденция, что одни команды вылетают, а другие нет. Надо увеличивать чемпионат, при этом должен быть спортивный принцип. Считаю, что должны команды вылетать и залетать.

Сам турнир меняется. Должен быть стимул. Расширять нужно. Не в «Алании» дело. Наш футбол стагнирует. 16 команд – мало. В еврокубках команды наши пропадают. Надо поднимать уровень внутри. Нужно играть в агрессивный футбол. Когда мы к нему привыкнем, тогда в Европе нам будет легче играть», – сказал Гогниев. 

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