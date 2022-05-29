Все билеты на игру «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка проданы. «Лужники» вмещают 73 189 зрителей

Все билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» проданы.

Общая вместимость стадиона , на котором пройдет игра, – 73 189 зрителей.

Количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финалом ЧМ-2018 после разбора временных конструкций. Еще некоторое количество мест будет будет служить буфером безопасности между трибунами.

Активные фанаты «Динамо» будут располагаться на трибуне D. Болельщики могли разместиться на трибуне B, но из-за бойкота, связанного с введением Fan ID, клуб отказался от организации сектора активной поддержки.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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