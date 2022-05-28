Ролик «Спартака» к финалу с «Динамо»: «Все как в 50-м. И сохранилось навсегда в умах людей: «Дождь есть погода спартачей»

«Спартак» выпустил видео к финалу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

Ролик, в котором рассказывается о финалах красно-белых, начинается с воспоминания о решающем матче Кубка СССР-1950, когда «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 3:0.

«Все как в 1950-м. И сохранилось навсегда в умах людей: «Дождь есть погода спартачей», – говорится в ролике.

Матч – состоится в «Лужниках» 29 мая, начало – в 17:00 по московскому времени.

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