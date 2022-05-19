Зарема о финале Кубка России: «Справедливо было бы сыграть на «Открытие Банк Арене», отдав «Спартаку» дань уважения на 100-летие. Мы делаем посещаемость клубам по всей России»

Теги Спартак Лужники премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России РФС болельщики Динамо Москва Открытие Банк Арена Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает, что финал БЕТСИТИ Кубка России следовало провести на другой арене.

Игра пройдет 29 мая на стадионе «Лужники», встретятся «Спартак» и «Динамо».

«Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей. Клубу, который делает посещаемость всем командам по всей России и рекламу всему российскому футболу.

Мы бы честно отдали половину билетов на реализацию «Динамо» и прозрачно продали свою половину. Но, к несчастью, эта система не слышит ни пожелания болельщиков, ни запросы клубов», – сказала жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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