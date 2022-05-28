Рио Фердинанд: «Я ставил против «Реала» в каждом раунде плей-офф, и они разнесли меня. Теперь ставлю на них»

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Рио Фердинанд считает, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов. 

В финале турнира мадридцы встретятся с «Ливерпулем»

«Я скажу, что «Реал» выиграет. Я руководствуюсь своим разумом, чувствами, всем. Я думаю, что им это предначертано. Я ставил против них в раунде плей-офф до этого, и они разнесли меня, так что на этот раз я поставлю на них. 

Они обыграли «Челси», когда я говорил, что они проиграют, они обыграли «ПСЖ», когда я говорил, что они проиграют, и, черт возьми, они обыграли «Сити», когда я сказал, что они проиграют. Поэтому я поставлю на «Реал». 

Думаю, Тибо Куртуа должен провести хороший матч, чтобы «Реал» выиграл этот турнир, и я думаю, что он сделает разницу. Он не даст «Ливерпулю» забить, а «Реал» забьет позже», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

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