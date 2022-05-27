Тони Кроос: «Ливерпуль» сильнее, чем в 2018 году. Это лучшая команда сезона в Европе с точки зрения стабильности»

поделился мнением о «Ливерпуле» перед финалом Лиги чемпионов.

«Если честно, я считаю, что сейчас «Ливерпуль» сильнее, чем в 2018 году. Они смогли сохранить своих лучших игроков и подписали еще нескольких. Тиаго образцово играет в полузащите, их оборона очень сильна.

Думаю, с точки зрения стабильности это лучшая команда Европы в этом сезоне. Но нас ждет лишь один матч. Нужно принимать в расчет то, что в прошлом сезоне мы выбили их в четвертьфинале. Шансы равны», – сказал полузащитник «Реала» в интервью ZDF.

Завтра, 28 мая, встретится с в финале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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