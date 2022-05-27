Анчелотти о финалах ЛЧ: «Я проиграл тот, в котором мы играли лучше всего. Но я не буду говорить команде играть плохо»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти в преддверии матча с «Ливерпулем» вспомнил свои предыдущие финалы Лиги чемпионов.

Предстоящий финал станет для итальянца пятым в его тренерской карьере. Из четырех предыдущих он проиграл всего один – «Ливерпулю» в 2005 году.

«У меня сохранились хорошие воспоминая о всех моих финалах.

Мы проиграли тот, в котором играли лучше всего, – «Ливерпулю» в 2005-м. Но я не буду говорить своим футболистам, что для победы надо сыграть плохо (смеется).

У нас было время качественно подготовиться, думаю, мы подходим к игре в хорошем состоянии.

Уверен, мы отдадим все силы, но я не уверен, хватит ли этого для победы, однако шансов это нам добавит», – сказал главный тренер «Реала».

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