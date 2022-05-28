Почеттино о финале ЛЧ: «В моем сердце гораздо больше белого, чем красного. У «Реала» преимущество из-за истории и энергии»

отдает предпочтение «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

Мадридская команда встретится с .

«Понятно, что в моем сердце гораздо больше белого, чем красного, тут вы не ошибаетесь. Моя слабость к «Мадриду» берет начало с 94-го года, когда я приехал в Барселону. Мне повезло, что моим тренером был , который передал мне эту любовь к мадридскому «Реалу».

У меня не было возможности побывать в «Реале» в качестве игрока или тренера, но мои эмоциональные предпочтения очевидны.

«Мадрид» – фаворит? Я не знаю. Путь , который проиграл 4 матча в течение группового этапа и плей-офф, который встречался с более серьезными соперниками, чем «Ливерпуль», может указывать на то, что «Мадрид» является фаворитом. Но «Ливерпуль» – отличная команда, с тренером, которого я действительно ценю, с отличными игроками, которые дошли до финала и выиграли его.

Посмотрим, но «Мадрид» – клуб с наибольшим количеством титулов, он чаще других выходил в финал. У него есть преимущество из-за истории и энергии, что всегда делает его опасным и фаворитом», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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