Эвра о финале ЛЧ: «Мне больно говорить, что «Ливерпуль» заслуживает победы после такого сезона, но «Реал» выиграет по пенальти»

сделал прогноз на финал Лиги чемпионов – «Реал».

«Трудно прогнозировать. Я не тот, кто любит делать предположения, но я надеюсь, что выиграет. Им будет непросто, потому что «Ливерпуль» хорош в финалах, но это же касается и «Реала».

Мне больно это говорить, но после такого сезона «Ливерпуль» заслуживает победы. «Мадрид» же так удивил своими камбэками с «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Но все возможно в одной игре с участием Бензема, Винисиуса и Модрича.

Будет отличный финал. «Реал» выиграет по пенальти», – сказал бывший защитник .

Сегодня «Мадрид» встретится с в финале Лиги чемпионов в Париже. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. На сайте будет доступна и видеотрансляция.

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