Трент о дуэли с Винисиусом: «Выдающийся игрок, но это командная игра, побеждает команда»

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Трент Александер-Арнолд высказался о предстоящей дуэли с Винисиусом Жуниором.

«Когда играешь с «Реалом», ждешь противостояния с игроками мирового класса. По всему полю будут дуэли. У нас есть план на игру, построенный вокруг того, как нам справляться с их угрозами.

Винисиус – выдающийся игрок, что он продемонстрировал особенно в этом сезоне, забивая, пасуя, угрожая воротам. За ним интересно наблюдать.

Мы должны выполнить свою работу как личности, как коллектив, группа игроков. Но это командная игра, и команда побеждает в итоге», – сказал защитник «Ливерпуля» о вингере «Реала».

Сегодня «Мадрид» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов в Париже. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. На сайте будет доступна и видеотрансляция.

Винисиус против Трента – ключевая зона финала ЛЧ. Обе команды заточены на этот фланг

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