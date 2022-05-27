Лантратов оштрафован на 50 тысяч рублей за стычку с болбоем. Григалава дисквалифицирован на 2 матча

Гия Григалава пропустит ответный стыковой матч со СКА, Илья Лантратов был оштрафован.

Об итогах заседания КДК РФС, прошедшего по итогам первого стыкового матча между «Химками» и хабаровским СКА (0:1), рассказал глава комитета .

«В сегодняшнем заседании по видеоконференцсвязи принимали участие , , а также представители . Кроме того, мы получили рапорт комиссара и всех судей.

Мы установили, что ненормативная лексика и оскорбления со стороны Григалавы носили адресный характер в отношении представителя пресс-службы СКА, за это дисциплинарное нарушение Григалава был дисквалифицирован на 2 матча. В отличие от ненормативной лексики Лантратова, чей мат был безадресным.

Что касается эпизода на 72-й минуте матча, то в рапорте комиссара указано, что в действиях Лантратова не было агрессии. Так же посчитали и судьи, которые видели момент, но не оценили его как агрессивное поведение. КДК принял во внимание извинения вратаря перед болбоем.

Учитывая все обстоятельства дела, комитет пришел к выводу, что в действиях Лантратова имело место дисциплинарное нарушение – неспортивное поведение, за которое он был наказан штрафом в 50 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

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