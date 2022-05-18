Терюшков о Лантратове и «Зените»: «Пока «Химки» не получили ни одного предложения»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря клуба .

Сообщалось, что близок к покупке голкипера за 2 млн евро.

«Пока не получили ни одного предложения. Как только будет что-то конкретное, мы готовы начать переговоры.

Как я уже говорил, главное, чтобы Лантратов был основным вратарем в новом для себя клубе. Мы договаривались, что отпустим его, если будет существенное предложение от клуба из топ-5.

Пока никаких конкретных разговоров не было. Была заинтересованность. Спрашивали, что с Ильей. Готовы отпустить? Готовы. На этом все и заканчивалось», – сказал Терюшков.

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