Терюшков о Лантратове и «Зените»: «Пока «Химки» не получили ни одного предложения»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Лантратов Роман Терюшков Спорт-Экспресс Футбол

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря клуба Ильи Лантратова.

Сообщалось, что «Зенит» близок к покупке голкипера за 2 млн евро.

«Пока «Химки» не получили ни одного предложения. Как только будет что-то конкретное, мы готовы начать переговоры.

Как я уже говорил, главное, чтобы Лантратов был основным вратарем в  новом для себя клубе. Мы договаривались, что отпустим его, если будет существенное предложение от клуба из топ-5.

Пока никаких конкретных разговоров не было. Была заинтересованность. Спрашивали, что с Ильей. Готовы отпустить? Готовы. На этом все и заканчивалось», – сказал Терюшков.

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