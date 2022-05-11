«Зенит» близок к трансферу Лантратова за 2 млн евро. Сафонов отказал петербуржцам (Иван Карпов)

определился с новым вратарем.

Сине-бело-голубые близки к трансферу голкипера «Химок» , сообщает инсайдер Иван Карпов.

Петербуржцы пытались подписать вратаря , но 23-летний игрок отказался обсуждать трансфер.

Из-за этого «Зенит» остановился на кандидатуре Лантратова. Ориентировочная сумма трансфера составит 2 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний голкипер провел 28 матчей, 9 из которых – на ноль. Статистика Лантратова – здесь.

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