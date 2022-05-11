«Зенит» близок к трансферу Лантратова за 2 млн евро. Сафонов отказал петербуржцам (Иван Карпов)

«Зенит» определился с новым вратарем.
Сине-бело-голубые близки к трансферу голкипера «Химок» Ильи Лантратова, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Петербуржцы пытались подписать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, но 23-летний игрок отказался обсуждать трансфер.
Из-за этого «Зенит» остановился на кандидатуре Лантратова. Ориентировочная сумма трансфера составит 2 млн евро.
В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний голкипер провел 28 матчей, 9 из которых – на ноль. Статистика Лантратова – здесь.
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