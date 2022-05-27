Садьо Мане: «Реал» заслужил победу в ЛЧ в 2018-м. Не считаю финал шансом отомстить. Нас ждет другой матч – «Ливерпуль» стал сильнее»

не считает финал Лиги чемпионов возможностью отомстить .

В 2018 году «Ливерпуль» проиграл мадридскому клубу в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3. , получивший травму в той игре, неоднократно говорил о желании взять реванш у «Реала»: «Помню прошлый финал ЛЧ с «Реалом» так, словно он был вчера. Надеюсь, отомстит».

«Мы расслаблены. Вообще никакого давления. О таком моменте мы все мечтали. Давайте просто насладимся им и не будем создавать давление, потому что это не помогает. Вы видите, что все парни улыбаются, они полны уверенности, что, как я считаю, прекрасно. Мы сыграем против одной из лучших команд мира, но это делает финал еще более особенным.

Я не считаю это возможностью отомстить. Если честно, такой мысли у меня даже и не было. В субботу нас просто ждет сложный матч, и мы точно сдалаем все ради победы, потому что это самая важная игра сезона. Прошлый финал был несколько лет назад. После него мы научились лучше справляться с разными ситуациями по ходу матча, у нас теперь больше опыта.

Думаю, Мо просто говорит о своих мыслях. За четыре года многое изменилось – в нашей игре, в нашем опыте – теперь мы опытнее и сильнее как команда. Я думаю, мы все забыли то, что случилось в 2018 году. Конечно, тогда «Реал» был лучше и заслужил победу. Но сейчас нас ждет иной матч.

Как я всегда и говорил, в 2018 году «Реал» полностью заслужил победу в . В том матче они были лучше. Я уже и забыл об этом. Это было четыре года назад, верно? С того момента случилось столько изменений, теперь мы знаем, как побеждать в больших матчах, как контролировать их.

Мы стали другой командой. Эта игра для нас будет отличаться от всех остальных, но все-таки это обычный матч. Мы уважаем это и с нетерпением ждем игры», – сказал Мане.

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