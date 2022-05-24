Сын Анчелотти о финале ЛЧ: «Понимаю амбиции Салаха сыграть против лучшей команды турнира. Из-за желания мести он может найти мотивацию»

Давиде Анчелотти высказался в преддверии финала Лиги чемпионов.
Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая.
«Понимаю, что у Мохамеда Салаха есть амбиции сыграть против лучшей команды турнира.
Игроки такого уровня действительно конкурентоспособны, поэтому хорошо, что Салах, думая о мести, может найти мотивацию. Но в «Реале» мы всегда сражаемся.
Мы никогда не сдаемся. Это часть истории этих игроков и этого клуба.
Было удивительно испытать это [на пути к финалу]. Мне посчастливилось пережить этот опыт вместе с игроками. Я никогда его не забуду.
Мы встретимся с командой, которая, возможно, сейчас является лучшей в Европе. Но в финале нет фаворитов. Думаю, расклад 50 на 50, потому что финал Лиги чемпионов непредсказуем», – сказал сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
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