Карвахаль о желании Салаха взять реванш: «Надеюсь, второе поражение от «Реала» не станет для него тяжелым ударом»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о желании Мохамеда Салаха взять реванш.
Форвард «Ливерпуля» не раз заявлял, что хочет обыграть мадридцев в финале Лиги чемпионов, назначенном на 28 мая, в качестве отместки за поражение в решающей игре в 2018 году.
«Я не знаю, жаждет ли Салах мести. Разумеется, когда проигрываешь в финале ЛЧ, всегда хочется получить второй шанс и обыграть этого соперника.
Надеюсь, для Салаха не станет тяжелым ударом второе поражение от «Реала», – сказал Карвахаль.
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