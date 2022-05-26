Карвахаль о желании Салаха взять реванш: «Надеюсь, второе поражение от «Реала» не станет для него тяжелым ударом»

Защитник «Реала» высказался о желании взять реванш.

Форвард не раз заявлял, что хочет обыграть мадридцев в финале , назначенном на 28 мая, в качестве отместки за поражение в решающей игре в 2018 году.

«Я не знаю, жаждет ли Салах мести. Разумеется, когда проигрываешь в финале ЛЧ, всегда хочется получить второй шанс и обыграть этого соперника.

Надеюсь, для Салаха не станет тяжелым ударом второе поражение от , – сказал Карвахаль.

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