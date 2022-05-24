Салах перед финалом ЛЧ с «Реалом» после 2-го места в АПЛ: «Мы еще не закончили»

Мо Салах ждет финала Лиги чемпионов, где сыграют «Ливерпуль» и «Реал».
«Ливерпуль» занял второе место в АПЛ, уступив «Манчестер Сити». Судьба титула решалась в последнем туре, где «Манчестер Сити» играл с «Астон Виллой» (3:2), а «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном» (3:1).
До 69-й минуты команда Пепа Гвардиолы проигрывала «Вилле» со счетом 0:2. При условии победы над «Вулверхэмптоном» этот результат гарантировал «Ливерпулю» чемпионство. Но затем «Ман Сити» сделал камбэк, забив 3 гола за 5 минут.
«Мы еще не закончили», – написал вингер «Ливерпуля», опубликовав фото с индивидуальными наградами, которые он получил по итогам этой АПЛ, – лучшему бомбардиру и ассистенту чемпионата.
Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже.
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