Салах перед финалом ЛЧ с «Реалом» после 2-го места в АПЛ: «Мы еще не закончили»

ждет финала Лиги чемпионов, где сыграют «Ливерпуль» и .

«Ливерпуль» занял второе место в , уступив . Судьба титула решалась в последнем туре, где «Манчестер Сити» играл с «Астон Виллой» (3:2), а – с «Вулверхэмптоном» (3:1).

До 69-й минуты команда Пепа Гвардиолы проигрывала «Вилле» со счетом 0:2. При условии победы над «Вулверхэмптоном» этот результат гарантировал «Ливерпулю» чемпионство. Но затем «Ман Сити» сделал камбэк, забив 3 гола за 5 минут.

«Мы еще не закончили», – написал вингер «Ливерпуля», опубликовав фото с индивидуальными наградами, которые он получил по итогам этой АПЛ, – лучшему бомбардиру и ассистенту чемпионата.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже.

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