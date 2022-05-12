Мо Салах: «Помню прошлый финал ЛЧ с «Реалом» так, словно он был вчера. Надеюсь, «Ливерпуль» отомстит»

хочет взять реванш у «Реала» в финале Лиги чемпионов.

В 2018 году «Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале . Салах в той игре получил травму в первом тайме в результате единоборства с Серхио Рамосом и был заменен. Победу в итоге одержал испанский клуб (3:1).

«Я помню прошлый финал против так, словно он был вчера.

Мы хорошо готовы. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить в предстоящем финале», – сказал вингер в интервью beIN Sports.

В этом году и «Реал» сыграют в финале ЛЧ в Париже 28 мая.

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