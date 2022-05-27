Жена Вальверде о словах Феде про финал ЛЧ: «Не осуждаю. Если «Ривер» выиграет еще один Кубок Либертадорес, я тоже отдам его»

Жена Феде Вальверде с юмором ответила на его слова о финале Лиги чемпионов.

Отвечая на вопрос о том, что он готов отдать за победу в завтрашнем финале Лиги чемпионов, хавбек «Реала» сказал: «Все, кроме сына... Может быть, жену».

«Я не осуждаю его. Если «Ривер» выиграет еще один Кубок Либертадорес, я тоже отдам его.

Нужно жертвовать друзьями, все ради 14-й Лиги чемпионов», – написала журналистка Мина Бонино, болеющая за и освещающая события вокруг него.

«Ривер» четырежды выигрывал – в 1986-м, 1996-м, 2015-м и 2018-м годах.

Завтра, 28 мая, встретится с в финале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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