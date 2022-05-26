Невилл считает, что «Реал» выиграет ЛЧ: «Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде и Камавинга принесут им победу. У «Ливерпуля» полузащита – слабое место»

считает «Реал» фаворитом финала чемпионов с «Ливерпулем».

«Не думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Я много думал о финале в Париже, думал о «Реале» и о том, почему они побеждали, почему они продолжают делать камбэки.

Я вспомнил 1999 год и то, как «МЮ» постоянно делал камбэки и побеждал в концовках. Дело было в нашей полузащите: Кин, Батт, Скоулз, Гиггз, Бекхэм. Они были абсолютно феноменальны, запредельный уровень.

Я смотрю на полузащиту в составе , Крооса, Модрича, на Вальверде и Камавинга – эти пятеро двигают «Реал» вперед с первой минуты и до самого конца. И Карло Анчелотти с их помощью мешает сопернику до самого конца.

Думаю, что полузащита «Ливерпуля» – их слабое место, и в последние 15 минут финального матча полузащита, эти пятеро, принесут «Реалу» победу», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Каррагер считает, что «Ливерпуль» выиграет ЛЧ: «Ман Сити» должен был выносить «Реал» 6:2. У «Мадрида» больше поражений в ЛЧ, чем у «Ливерпуля» за весь сезон»

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