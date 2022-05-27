Вальверде пошутил о финале ЛЧ: «За победу я готов отдать многое. Все, кроме сына... Может быть, жену»

Хавбек «Реала» Феде Вальверде рассказал, что готов отдать за победу в Лиге чемпионов.
– Что вы готовы отдать, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов?
– Многое. Все, думаю. Это уникальный трофей для любого игрока в мире. За победу я готов отдать многое. Все, кроме сына... Может быть, свою жену (смеется). Нет, нет, это шутка!
Но я бы многое отдал, ведь не каждый день ты получаешь возможность сыграть в финале. Надеюсь, мы сможем взять трофей, – сказал Вальверде.
Завтра, 28 мая, «Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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