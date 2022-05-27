Вальверде пошутил о финале ЛЧ: «За победу я готов отдать многое. Все, кроме сына... Может быть, жену»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде ахахаха Футбол

Хавбек «Реала» Феде Вальверде рассказал, что готов отдать за победу в Лиге чемпионов.

– Что вы готовы отдать, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов?

– Многое. Все, думаю. Это уникальный трофей для любого игрока в мире. За победу я готов отдать многое. Все, кроме сына... Может быть, свою жену (смеется). Нет, нет, это шутка!

Но я бы многое отдал, ведь не каждый день ты получаешь возможность сыграть в финале. Надеюсь, мы сможем взять трофей, – сказал Вальверде. 

Завтра, 28 мая, «Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные