Вальверде пошутил о финале ЛЧ: «За победу я готов отдать многое. Все, кроме сына... Может быть, жену»

Хавбек «Реала» рассказал, что готов отдать за победу в .

– Что вы готовы отдать, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов?

– Многое. Все, думаю. Это уникальный трофей для любого игрока в мире. За победу я готов отдать многое. Все, кроме сына... Может быть, свою жену (смеется). Нет, нет, это шутка!

Но я бы многое отдал, ведь не каждый день ты получаешь возможность сыграть в финале. Надеюсь, мы сможем взять трофей, – сказал Вальверде.

Завтра, 28 мая, встретится с в финале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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