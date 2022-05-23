«МЮ» готов заплатить 50 млн евро за Пау Торреса. Защитник «Вильярреала» нравится тен Хагу

интересуется защитником Пау Торресом.

По сведениям Marca, манкунианцы готовы заплатить за 25-летнего футболиста 50 миллионов евро. Игрок сборной нравится новому главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу.

Ранее сообщалось, что отступные за Торреса составляют 55-60 миллионов евро. Со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.

«МЮ» считает Пау Торреса одним из 3-4 кандидатов в центр обороны. Отступные – 55-60 млн евро

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