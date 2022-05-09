«МЮ» считает Пау Торреса одним из 3-4 кандидатов в центр обороны. Отступные – 55-60 млн евро

Защитник Пау Торрес может летом покинуть .

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний футболист является одним из 3-4 кандидатов на укрепление центра обороны .

Пока никаких переговоров не было, поскольку решение о том, стоит ли пытаться подписать испанца, будет зависеть от нового главного тренера Эрика тен Хага и ситуации в руководстве «МЮ».

Также на Торреса претендует .

Отступные за игрока сборной Испании составляют 55-60 миллионов евро. Со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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