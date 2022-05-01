«Барса» считает, что «МЮ» может предложить Магуайра, Рэшфорда или Теллеса за де Йонга, и заинтересована в этом (Жерар Ромеро)

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«Манчестер Юнайтед» может включить кого-то из своих игроков в сделку по Френки де Йонгу.

Полузащитник хотел бы остаться в «Барселоне», но, несмотря на это, «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к нему. В каталонском клубе считают, что «МЮ» может включить в сделку Харри Магуайра, Алекса Теллеса или Маркуса Рэшфорда.

Эти футболисты интересны «Барселоне», которая хочет усилить атаку, левый фланг обороны и центр защиты.

Один из вариантов сделки – обмен одного из этих трех футболистов на де Йонга.

Возможен и другой вариант. Помимо Магуайра, Теллеса и Рэшфорда, сине-гранатовым интересны полузащитник Скотт Мактомини и вингер Энтони Эланга. Если в сделку по де Йонгу включат их, то «МЮ» придется доплатить около 25 млн евро.

В этом сезоне 24-летний центральный полузащитник провел 43 матча за «Барсу» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его статистика доступна здесь.

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