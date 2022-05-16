Мане интересен «Баварии» не из-за Левандовского, а из-за сложных переговоров с Гнабри. Боссы «Ливерпуля» обсудят будущее Садьо в ближайшие дни

«Баварии» интересен вингер «Ливерпуля» .

30-летний футболист действительно входит в шорт-лист мюнхенского клуба, но интерес «Баварии» к нему связан не с возможным уходом Роберта Левандовского, а с неопределенностью, возникшей вокруг .

Контракт немца с «Баварией» действует до лета 2023 года, и стороны пока не могут договориться о новом соглашении.

обсуждала с агентами Мане возможный переход, однако в ближайшие дни руководство «Ливерпуля» свяжется с представителями Садьо, чтобы обсудить его будущее в клубе, написал журналист Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside.

Срок контракта Мане с рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне вингер забил 22 гола и отдал 2 передачи в 49 матчах за английский клуб во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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