Лига 1 осудила критику ситуации с Мбаппе со стороны Ла Лиги. Глава LFP упрекнул «Реал» и «Барсу» за рекордные трансферы и создание Суперлиги

ответил испанской лиге на критику ситуации с Килианом Мбаппе.

Ранее стало известно, что и президент чемпионата Испании Хавьер Тебас готовы обратиться в УЕФА и в суд в связи с продлением контракта Килиана с «ПСЖ», так как это якобы нарушает правила финансового фэйр-плей.

«Мы хотели бы выразить наше глубочайшее неодобрение, а также и наше непонимание в связи с вашими последними нападками на Лигу 1 и один из наших клубов. Мы тем более шокированы этими нападками, учитывая, что вы являетесь членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг и членом Исполнительного комитета УЕФА.

Ваши нападки на Лигу 1, на один из наших клубов, «Пари Сен-Жермен», и на одного из наших игроков, Килиана Мбаппе, основаны на вашей собственной интерпретации финансовой неустойчивости и конкурентного дисбаланса, которые вы постоянно приписываете Лиге 1 и одному из наших клубов.

Ни для кого не секрет, что пиком конкурентного дисбаланса стала Суперлига Европы, недавно созданная и до сих пор поддерживаемая двумя вашими клубами [ и «Барселоной»].

Тот факт, что вы публично и неоднократно занимаете эту позицию по отношению к Лиге 1 по этому вопросу и что вы порочите наш чемпионат и наши клубы, является одновременно неприемлемым и явно ошибочным.

Сегодня ваша неуважительная критика направлена ​​на , который широко известен как один из лучших игроков в мире и который просто не присоединился к вашей лиге по своему выбору, несмотря на аналогичное предложение.

В отличие от вас, Лига 1 рада игрокам нашей лиги и со всей Европы, в том числе из вашей лиги. Было бы хорошо, если бы кто-то посоветовал вам делать то же самое», – говорится в письме главы Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Венсана Лабрюна, адресованном Тебасу.

Кроме того, в письме отдельно отмечено, что «Реал» и «побили множество рекордов» по ​​трансферным ценам и зарплатам игроков.

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