Лапорта о контракте Мбаппе и «ПСЖ»: «Игроков похищают за деньги. Последствия того, что клуб поддерживает государство»

Президент «Барселоны» недоволен продлением контракта Мбаппе с «ПСЖ».

– Как оцениваете продление контракта Мбаппе и «ПСЖ»?

– Это искажает рынок. Игроков похищают за деньги.

Это последствия того, что клуб поддерживает государство. Это противоречит всем принципам Европейского Союза, показывает, насколько неустойчив европейский футбол.

Я думаю, что нам не нужно так уж сильно беспокоиться о соперниках. Мы должны беспокоиться о том, чтобы у нас была конкурентоспособная команда, что мы и пытаемся сделать. Оказывается, когда мы больше заботимся о себе, чем о соперниках, дела идут хорошо.

– Насколько «Реал» и «ПСЖ» являются раздражителем для вас?

– Нам нужно думать только о себе. Что делают другие – их проблемы. Мы должны стараться не совершать незаконных действий, хоть рынок и искажается клубами-государствами, и совершенно ясно, кто это: у нас есть «ПСЖ», «Манчестер Сити» и те, что еще появятся.

Это затрудняет управление таким клубом, как наш, который принадлежит сосьос, – заявил .

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам