Ротен о Мбаппе в «ПСЖ»: «Повезло, что Килиан остался в Лиге 1. Чувствую, что мы опередим Ла Лигу – нам нечего завидовать их 3-й, 4-й, 5-й командам»

рад решению остаться в «ПСЖ».

«Это решение значит очень много. Это хороший знак для «ПСЖ», что Мбаппе, лучший игрок мира, останется в клубе на долгие годы.

Нам повезло, что он остался в Лиге 1. Для ценности нашего чемпионата важно сохранять лучших игроков. Не думаю, что это удалось хоть одной команде с момента создания чемпионата.

Лучшие игроки часто уходят, когда к ним обращаются крупные клубы, но он сказал «нет», он верит в «ПСЖ». Это означает, что «ПСЖ», по его мнению, может быть одним из лучших, а Лига 1 может быть одним из лучших чемпионатов Европы.

Учитывая разочарование в , я чувствую, что Лига 1 опередит Ла Лигу, возможно. Честно говоря, за исключением «Реала» и «Барселоны», которых надо уважать, нам нечего завидовать третьей, четвертой, пятой командам Ла Лиги. У нас прекрасный чемпионат», – заявил бывший полузащитник «ПСЖ».

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

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