Холанд подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу «Боруссии», потратив около 600 тысяч евро

сделал дорогие подарки всем сотрудникам .

21-летний норвежец, переходящий из дортмундского клуба в , подарил всем партнерам и тренерам часы Rolex стоимостью от 13 000 до 15 000 евро, сообщает Goal со ссылкой на Bild.

Часы были доставлены в Германию на двух лимузинах из Нидерландов, была проведена персональная примерка для каждого члена команды.

Все часы подарили в специальной коробке, украшенной тремя фотографиями: с игровым номером Холанда, с самим Эрлингом в праздничной позе и с ним же с Кубком Германии в руках. Инициалы, EBH (Erling Braut Haaland), также были нанесены.

Кроме того, подарки получили более 20 сотрудников «Боруссии» – физиотерапевты, повара и консультанты – им Холанд купил часы Omega стоимостью от 7000 до 9500 евро.

В общей сложности на прощальные подарки Эрлинг потратил почти 600 тысяч евро.

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