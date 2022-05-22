Пеп о тех, кто считает, что Холанд не адаптируется к игре «Сити»: «Они не знают ответа на вопрос «как мы будет играть?» Он забьет свою норму»

оценил перспективы в .

Главный тренер «горожан» высказался об экс-форварде дортмундской «Боруссии».

«Говорят, он не сможет адаптироваться к нашей игре, но я хотел бы спросить этих людей: «А как мы будет играть?» И я совершенно уверен, что они не знают ответа на этот вопрос.

Я абсолютно уверен, что он забьет свою норму просто потому, что он хорош. Но важно понимать, что он приедет в новую страну, ему нужно будет освоиться. Если этот процесс займет недели – отлично. Если месяцы – тоже отлично. Он пришел к нам на многие годы, я надеюсь на это.

Если ему потребуется больше времени [на адаптацию], он его получит. Мы постараемся помочь ему, и я уверен, что он постарается помочь нам. В этом я не сомневаюсь», – сказал Гвардиола.

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