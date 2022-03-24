«Зенит» пытался отложить принятие нового лимита на исполкоме

пытался отложить принятие нового лимита на легионеров.

По данным , во время вчерашнего исполкома председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина попыталась отложить принятие нового лимита на легионеров.

В начале обсуждения по лимиту настороженность обозначил гендиректор . Его беспокоил вопрос о том, кто именно будет считаться доморощенным игроком, но членам исполкома удалось его убедить поддержать проект.

Дело шло к принятию лимита, но затем выступила Илюхина. Она сказала, что этот вопрос лучше отложить и дать членам исполкома больше времени на рассмотрение. Президент РФС объяснил ей, что сейчас нельзя терять время, и новый лимит приняли.

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