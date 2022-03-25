Орлов о лимите «13+12»: «Смешно слышать. Почти все легионеры уехали. Где же набрать 13?»

позабавило решение изменить лимит на легионеров в чемпионате России.

«Смешно слышать, что в приняли новый лимит на легионеров. Почти все легионеры уехали. Где же набрать 13? Правда, Дюков разъяснил, что необязательно иметь 13 легионеров.

Самое главное, чтобы у нас шел футбол и мы не потеряли мальчишек. Есть молодые ребята, и нужно их готовить, потому что все равно время возьмет свое и мы будем играть в большой футбол.

Нужно идти своим путем, концентрировать внимание на подготовке тренеров, футболистов и болельщиков», – заявил эксперт в эфире «Радио «Зенит».

Новый лимит в России: 13+12. Детали правила, которое было полностью актуально до 24 февраля