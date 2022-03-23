Дюков о налоге на легионеров: «Введение этой меры сейчас будет неправильным. Решим после стабилизации финансово-экономической ситуации»

Президент РФС высказался о введении налога на легионеров в российском футболе.

«Одна из мер – введение своеобразного налога на использование легионеров, с созданием соответствующего фонда, который будет формироваться из этих налоговых отчислений. И дальше этот фонд предполагалось использовать на поощрение тех клубов, которые используют молодых российских игроков в возрасте до 23 лет.

Первоначально такая договоренность была с Министерством спорта, однако в данной ситуации мы считаем, что введение этой меры будет неправильным, преждевременным. Решение по этой мере, если и будет принято, то после стабилизации финансово-экономической ситуации.

Я прекрасно понимаю, что на данный момент, когда принято решение ФИФА разрешить легионерам покинуть клубы до 1 июля, наверное, решение выглядит странным. Но это стратегическое решение, которое обсуждалось продолжительное время.

Мы исходим из того, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, будет носить краткосрочный характер, а нам тем не менее нужно думать о долгосрочных перспективах и принимать стратегические решения. В данный момент мы ждем проект приказа министерства спорта. Как только он выйдет, бюро исполкома данное решение примет», – отметил Александр Дюков.