Карпин об отказе Польши играть с Россией: «Неспортивный поступок. Но и я бы поступил не по-спортивному ради результата»

прокомментировал отказ сборной Польши играть с Россией в отборе .

Команды должны были встретиться в полуфинале стыковых матчей в марте, но поляки отказались проводить матч. Позже отказ поддержали команды Швеции и Чехии, игравшие в параллельном полуфинальном матче.

– Вы сказали, что поступили бы ровно так же, как сборная Польши, отказавшаяся играть матч со сборной России. Считаете это решение поляков частью спортивной борьбы?

– Нет, это неспортивный поступок. Но и я бы поступил не по-спортивному, чтобы добиться результата. Тут важен результат любой ценой.

– Смотрели их матч со Швецией?

– Нет.

– Почему?

– Потому что мне было все равно, как они сыграют. Чего на них смотреть-то?

– Сейчас на федеральном канале желают сборной как можно быстрее провалиться. Вы что им пожелаете на чемпионате мира?

– Мне пофиг, – сказал главный тренер сборной России.

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