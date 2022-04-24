Антон Заболотный: «Не буду болеть против Польши на ЧМ-2022»

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Антон Заболотный не будет болеть против сборной Польши на ЧМ-2022.

Поляки должны были сыграть со сборной России в полуфинале стыков чемпионата мира. После дисквалификации россиян Польша автоматически вышла в финал и, обыграв шведов, пробилась в финальную часть ЧМ.

«Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Нет ли обиды, что все так произошло? Наверное, от меня ничего не зависит. Я живу, как льется жизнь.

Обида? Может быть, а может быть нет. Против сборной Польши болеть не буду», – сказал Заболотный.

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